Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) hat am Mittwoch nach Börsenschluss -8% auf 67,28 US$ verloren und damit ihren Abwärtstrend nach einer Erholung seit Mai weiter fortgesetzt. Aber was ist die Ursache des deutlichen Abverkaufs? PayPal vorgestellt PayPal betreibt den weltweit bekanntesten Online-Bezahldienst. Im letzten Quartal nutzten über 430 Millionen Verbraucher weltweit den Bezahldienst für Online-Überweisungen und die Bezahlung von Rechnungen im ...

