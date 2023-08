Brisbane - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland ist Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Zum Abschluss der Gruppenphase spielte die DFB-Auswahl nur 1:1 gegen Südkorea, was nicht zum Weiterkommen reichte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

