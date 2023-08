Infineon hat die Anleger mit Zahlen und Ausblick auf dem falschen Fuß erwischt - die Aktie rutscht am Donnerstagnachmittag um zehn Prozent ab. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande die zuvor als konservativ erachtete Prognose als "nicht mehr so konservativ". Auf diese Chartmarke kommt es nun kurzfristig an."Wir haben uns im abgelaufenen Quartal gut behauptet, wobei die Entwicklung am Halbleitermarkt weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten zeigt", so Konzernchef Jochen Hanebeck die Entwicklung ...

