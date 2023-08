Auf den ersten Blick gab es am Mittwoch nur Verlierer an der Börse zu sehen. Der Schock über eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA sitzt den Marktakteuren tief in den Knochen und es gab quer durch alle Branchen Korrekturen in Richtung Süden zu sehen. Uniper konnte sich dieser Entwicklung aber wie ein kleines gallisches Dorf entgegenstellen.Entgegen dem allgemeinen Trend legte die Uniper-Aktie im gestrigen Handel zu, und das nicht zu knapp. Um satte 12,1 Prozent schoss der Titel in die Höhe und landete dadurch bei 6,62 Euro. Lässt man einen ...

