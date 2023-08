Die SAAM-Gruppe, ein Marktführer in Chile mit fünf Häfen, darunter dem San Antonio Terminal Internacional (STI), der Haupthafen des Landes und einer der wichtigsten Häfen in Südamerika, hat von der Nationalen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsfragen die bedingungslose Genehmigung für die Verkauf von 100 % seiner Anteile an den Hafenterminals und...

Den vollständigen Artikel lesen ...