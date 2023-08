Amazon begeisterte die Börse nach Handelsschluss. Umsatz und Ergebnis schlugen die Erwartungen deutlich und der Ausblick ist stärker als erhofft. Die Wall Street hat hohe Erwartungen im Vorfeld der Apple Zahlen in den Kurs eingepreist. Doch Apple lieferte nicht und stellte die Anleger auf den vierten Umsatzrückgang in Folge ein. Coinbase konnte die niedrigen Prognosen der Analysten schlagen. Die Anleger hatten jedoch eine positive Überraschung in den Kurs eingepreist, die nicht kam.Nach den Quartalsberichten der amerikanischen Big Techs entwickelt sich der ...

