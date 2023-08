Die Infineon Aktie kam gestern massiv unter Druck - an der Börse kamen die Quartalszahlen des Münchener Chip-Konzerns nicht gut an, wir berichteten. Am Ende des Tages konnte sich der DAX-Wert mit einem Minus von 9,33 Prozent bei 34,885 Euro ins Ziel retten. Im Tagesverlauf sah es deutlich schlechter aus, der Kursabsturz der Aktien von Infineon konnte ...

