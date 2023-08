Am Donnerstag hat mit Apple die wertvollste Firma der Welt ihre Quartalszahlen gemeldet, was auch die Märkte deutlich bewegen dürfte. Kommt jetzt die große Rallye oder folgt der Apple-Crash? Unter hoher Nervosität haben Anleger am Donnerstag auf die Veröffentlichung der Apple Quartalszahlen gewartet, hat die Aktie des weltgrößten Unternehmens doch die Möglichkeit die Märkte im Alleingang nach oben zu treiben oder ins Unglück zu stürzen.Jetzt sind ...

