Die Erholung in der Schweizer Hotellerie geht weiter. Im Juni stieg die Zahl der Logiernächte in den hiesigen Hotels weiter an.Neuenburg - Die Erholung in der Schweizer Hotellerie geht weiter. Im Juni stieg die Zahl der Logiernächte in den hiesigen Hotels weiter an. Nach dem ersten Halbjahr sieht damit alles danach aus, als würde im laufenden Jahr der Rekord bei den Übernachtungen von 2019 gebrochen werden. So nahmen im Juni die Logiernächte gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,7 Prozent auf 3,96 Millionen zu...

