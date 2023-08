Thermo Fisher Scientific: Pullback-Setup mit Inside Candle!

Neue Produkte für die Krebstherapie. Die Chartformation spricht für einen kräftigen Bounce bei Thermo Fisher Scientific (TMO)!

Symbol: TMO ISIN: US8835561023

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie weist einen Kursverlust von 5.5 Prozent im Verlauf der vergangenen sechs Monate auf. Der Rücksetzer zum 20er-EMA und die Binnenkerze lassen aber einen kräftigen Bounce nach oben erwarten.

Chart vom 03.08.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 548.38 USD

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts bezeichnet sich selbst als "weltweit größten Lieferanten für wissenschaftliche Anwendungen." Das Wachstum erfolgte in der Vergangenheit vor allem durch Zukäufe, die sich bei niedrigen Zinsen günstig finanzieren ließen. Es verdient nicht mehr so bombastisch wie während der Corona-Pandemie, liefert aber grundsolide Zahlen und fortlaufend Innovationen für das Gesundheitswesen. Offenbar befinden sich insbesondere für die Krebstherapie neue Produkte in der Pipeline. Die Aktionäre konnten sich in den vergangenen Jahren über Dividendenzahlungen freuen, die zwar immer noch auf einem niedrigen Niveau liegen, aber stetig stiegen.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter der vorletzten. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 25. Juli. Frische Quartalszahlen gibt es wieder am 25. Oktober, so dass wir den Trade lange laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TMO.

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.