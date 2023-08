Das Festival in Wacken wird in diesem Jahr mit Hilfe von grünem Wasserstoff laut. Der Kraftstoff dafür kommt von GP Joule, die Brennstoffzellen von SFC Energy. Laut dank grünem Wasserstoff: das Metal-Musik-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken wird in diesem Jahr in Teilen durch das grüne Gas gepowert. Das teilte das Erneuerbare-Energien-Unternehmen GP Joule mit. GP Joule versorge im Rahmen eines Sponsorings Teile der Technik für den Festivalbetrieb mit Strom aus grünem Wasserstoff.Den Wasserstoff ...

