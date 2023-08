Digitale Plattform von Tata Consultancy Services für Lebens- und Rentenversicherungen modernisiert die IT und das Betriebsmodell des Versicherers in Deutschland und Österreich.Zürich / Mumbai - Das indische IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services (TCS) ist eine strategische Partnerschaft mit Standard Life International DAC (SLIDAC), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Phoenix Group, eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist die digitale Modernisierung des Betriebs, um so das Nutzererlebnis der deutschen und österreichischen Versicherungsnehmer...

