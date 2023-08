Der Block 2 des Atomkraftwerks Beznau im Kanton Aargau ist am Freitag planmässig vom Netz gegangen. Die Arbeiten zur Revision dauern knapp sechs Wochen.Döttingen AG - Der Block 2 des Atomkraftwerks Beznau im Kanton Aargau ist am Freitag planmässig vom Netz gegangen. Die Arbeiten zur Revision dauern knapp sechs Wochen. Es würden 20 der insgesamt 121 Brennelemente im Reaktorkern ersetzt, teilte der Energiekonzern Axpo am Freitag mit. Zudem seien die Grossrevision eines Generators und Inspektionsarbeiten an den Reaktor-Hauptpumpen vorgesehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...