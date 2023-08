Der Konzerngewinn des Rückversicherers kletterte in den Monaten Januar bis Juni auf 1,45 Milliarden US-Dollar nach einem kleinen Plus von 157 Millionen vor Jahresfrist.Zürich - Die Swiss Re hat im ersten Halbjahr 2023 wie erwartet deutlich mehr verdient als vor einem Jahr. Damals hatten etwa Turbulenzen an der Börse sowie auch Rückstellungen zum Ukraine-Krieg die Rechnung stark belastet. Im laufenden Jahr sind bislang sehr grosse, verlustbringende Naturkatastrophen ausgeblieben. Der Konzerngewinn der Swiss Re kletterte in den Monaten Januar bis Juni auf 1,45...

Den vollständigen Artikel lesen ...