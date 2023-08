Der SFV will die Möglichkeit schaffen, Solarstrom aus der Privatanlage auch den Nachbarn liefern zu können. Der Verein hat dazu einen Diskussionsvorschlag gemacht. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) schlägt ein Modell vor, das es erlaubt, privaten Solarstrom auch den Nachbarn zu verkaufen. Wie der SFV mitteilte, entstünde dadurch ein zusätzlicher Anreiz, einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten."Unser Diskussionsvorschlag knüpft an die Idee der Bürgerenergie an und stärkt ...

