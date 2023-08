An der Börse hat sich die Lage bei der Deutschen Telekom zuletzt deutlich eingetrübt. Die Angst vor einem Einstieg Amazons in den US-Mobilfunkmarkt belastet die Aktie nach wie vor. Zuletzt ist diese sogar unter die wichtige Unterstützung bei 19 Euro gefallen. Dennoch gibt es vor den Quartalszahlen in der kommenden Woche auch gute Nachrichten.Am kommenden Donnerstag, den 10. August präsentiert die Deutsche Telekom ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Kennziffern dürften dabei mit dem Konsens ...

