SALZGITTER (dpa-AFX) - Salzgitter AG (SZGPF.PK, SZGPY.PK), a German steel major, on Friday announced that it has appointed Birgit Potrafki as chief financial officer.



She will join the Board on February 1 and assume the role of CFO on April 1, 2024. With this, Potrafki will succeed Burkhard Becker, who is scheduled to retire on March 31, 2024.



Potrafki has served in various management roles at the Bosch Group.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken