In einem ohnehin schwachen Marktumfeld fiel Infineon am Donnerstag mit besonders hohen Kursverlusten auf. Um satte 9,33 Prozent ging es mit dem Titel nach Zahlen in die Tiefe. Da würde manche einer wahrscheinlich eine mittelschwere Katastrophe erwarten. Eine solche ist aber weit und breit nicht zu sehen.Zwar bekommt Infineon (DE0006231004) durchaus den Gegenwind in der Halbleiter-Branche zu spüren. Das Unternehmen spricht aber von einem soliden zweiten Quartal, welches sowohl positive als auch negative Entwicklungen mit sich brachte. Das Management bleibt aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...