In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend gesunken, was auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Jedoch wurden etwas weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.Washington - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend gesunken und deutet weiter auf eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hin. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit ist die Quote den zweiten Monat in Folge gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten...

