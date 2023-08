Baden-Baden - Fury In The Slaughterhouse steht erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Hinter dem Sextett landet US-Rapper Travis Scott mit "Utopia" auf Platz zwei. Schlagerstar Roland Kaiser ("Perspektiven") und Hip-Hop-Künstler Post Malone ("Austin") folgen auf den Plätzen drei und vier. In den Single-Charts bleibt "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 weiterhin der Spitzenreiter - nun zum zwanzigsten Mal. Die Lieder aus dem Soundtrack zum Barbie-Film verbessern sich deutlich, zudem debütiert Ryan Goslings "I'm Just Ken" auf Platz 86.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

