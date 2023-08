ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach der Präsentation von Halbjahreszahlen von 7,00 auf 7,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Diese zeigten noch keine Anzeichen für einer Erholung der Werbegeschäfte des Medienkonzerns, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen mache seine Jahresprognose weiterhin von der Hoffnung abhängig, dass sich die Konjunktur in Deutschland erhole und zu einer Belebung des Werbegeschäfts führe. Während dies in den letzten vier Monaten des Jahres noch möglich sei, seien die Anzeichen im Juli und August nicht ermutigend./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

