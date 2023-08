München (ots) -Spannung pur zum Auftakt der 3. Liga. Der Hallesche FC gewinnt das Eröffnungsspiel der neuen Saison hauchdünn mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen. "Heute war es sehr knapp, aber nicht unverdient", so Halle-Trainer Sreto Ristic nach dem Spiel, der dennoch zugab: "Wir wissen auch, dass wir noch eine Menge zu tun haben." Etwas anders sah es Essen-Trainer Christoph Dabrowski: "Es ist eine extrem bittere Niederlage... Es wäre verdient gewesen, das Spiel mindestens zu egalisieren." Trotzdem will sich der Coach "an der 2. Halbzeit hochziehen". Nicht hochziehen muss sich HFC-Keeper Sven Müller, der nach einem Jahr in Dresden wieder zurück in Halle ist: "Unfassbar fühlt sich das gerade an. Es ist, als ob man nie weg war... Es ist vielleicht nicht verdient, aber es ist das Wichtigste, dass wir hier die 3 Punkte geholt haben."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen steht der 1. Samstag in dieser Saison in der 3. Liga an. Unter anderen empfängt der TSV 1860 München den SV Waldhof Mannheim - ab 13.30 Uhr live in der Konferenz und ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel bei MagentaSport.Hallescher FC - Rot-Weiss Essen 2:1Nach einer 15-minütigen Verspätung aufgrund der verzögerten Anreise der Essener Fans eröffnete der HFC die Saison nach nicht mal 2 Minuten durch Dominic Baumann. Letztlich verspielte der Gastgeber dann fast noch eine 2:0-Führung und zitterte sich zum Heimsieg.Halles Trainer Sreto Ristic: "Wir haben eine richtig gute 1. Halbzeit gespielt. Da könnten wir auch schon das ein oder andere Tor früher machen. 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis im Fußball. Im 1. Spiel weißt du nicht, wo du stehst. Der Gegner hat in der 2. Halbzeit nichts mehr zu verlieren gehabt und die haben richtig gute Fußballer eingewechselt. Dass du da ein bisschen was überstehen musst, war sehr klar... Es sind im 1. Spiel 3 Punkte und das war das Ziel. Wir wissen auch, dass wir noch eine Menge zu tun haben... Heute war es sehr knapp, aber nicht unverdient."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UlpPR0M0bkNKWTljdG5wZkRNN2pMTkkxdVlDek5sQ0F1YlpoMkxpcFd0MD0=Halles Torhüter Sven Müller zum Sieg bei seiner Rückkehr: "Unfassbar fühlt sich das gerade an. Es ist, als ob man nie weg war. 13.000 machen hier ein Hexenwerk draus. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Es ist vielleicht nicht verdient, aber es ist das Wichtigste, dass wir hier die 3 Punkte geholt haben... Die letzten Minuten waren spannend. Da geht der Puls schon manchmal nach oben... Ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Teams zu sein."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NU1UY2JnWVR6cStzT085aTIxdmxSTjd1My9Xbk1zZW1BSmtuQUU2UGZBZz0=Essens Trainer Christoph Dabrowski zur Auftaktniederlage: "Die Enttäuschung ist nach dem Spiel natürlich schon da, auch bei den Jungs. Es ist eine extrem bittere Niederlage. Wir haben in der 1. Halbzeit schon ein ausgeglichenes Spiel gesehen... Die 2 Gegentore sind natürlich brutal. Ich glaube, die 2. Halbzeit war sehr dominant von uns. Da hätten wir mehr als ein Tor schießen müssen. Es wäre verdient gewesen, das Spiel mindestens zu egalisieren... Wir müssen uns an der 2. Halbzeit hochziehen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QzczeDFRb1cvbUhKQzE1MWFsWUU4eUgyWEUycDdFdXdsNnVJM3huVDJhST0=Essens Isaiah Young: "Schwer zu sagen. Wir haben richtig gut gespielt. Wir haben eigentlich alles perfekt gemacht. Wir haben gekämpft, sind drangeblieben und haben Torchancen kreiert. Aber leider haben wir nicht gewonnen. Wir müssen mehr Tore machen, aber es waren auch viele positive Sachen dabei."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RWlJV0hETzhTVUdUMGF2Vm9STHFqcVhld0NVNmJTdW9BYWhGM0RIS2d1cz0=Schiedsrichter Patrick Kessel zum Ligaauftakt: "Es war ein schöner Auftakt, auch für uns Schiedsrichter. Dann auch noch die Besonderheit, dass es zum ersten Mal auch einen 4. Offiziellen in der 3. Liga gab. Es war eine runde Sache." Zum 4. Offiziellen: "Seine Rolle ist es auch, draußen zwischen den Trainerbänken zu kommunizieren und da zu sein... Alle Offiziellen und Trainer sind da sehr zufrieden mit."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjJxaUlmbFlhRGk0bTczV0JhdnFJNUlhZzRKY3gvSE9CaDFRS0U5a2lUZz0=Halles Trainer Sreto Ristic vor dem Saisonstart über die Ziele in diesem Jahr: "Wir möchten das fortführen, was wir angefangen haben. Wir wollen ein zäher Gegner sein und eine Konkurrenzfähigkeit auf den Platz bringen."Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eTB2VHdMNTgra25UUDk3MXpEcDFjc1RnN2R5ZkhPdCtLVHdWVENJOXRkaz0=Essens Trainer Christoph Dabrowski vor dem Saisonstart: "Wir sind alle froh, dass wir am Ende die 3. Liga gehalten haben und den Pokal geholt haben. Aber wir haben natürlich Luft und Potenzial nach oben. Uns ist klar, dass wieder eine sehr harte Saison auf uns wartet. Wir haben aber den Ehrgeiz und die Ambitionen, uns nicht nur als Verein weiterzuentwickeln, sondern auch sportlich. Wir wollen Tabellarisch besser werden und auch mehr Punkte holen."Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UlZQdS9WTFVDSnVIN09FTTNkSkRtN0tvTzFQRkhkY0owcVVNTjB0ejNIQT0=Die 3. Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDer 1.SpieltagSamstag, 05.08.2023Ab 13.30 Uhr: Die SamstagskonferenzAb 13.45 Uhr: TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim, VfB Lübeck - SV Sandhausen, Preußen Münster - Borussia Dortmund II, Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching, Viktoria Köln - SC VerlAb 16.00 Uhr: SG Dynamo Dresden - DSC Arminia BielefeldSonntag, 06.08.2023Ab 13.15 Uhr: SSV Ulm - 1. FC SaarbrückenAb 16.15 Uhr: SC Freiburg II - MSV DuisburgAb 19.15 Uhr: Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt