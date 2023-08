Unterföhring (ots) -Beste Quoten für "Die besten Comedians Deutschlands": Die Comedygala begeistert am Freitag in SAT.1 mit herausragenden 9,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 Jahre). Auch in der jungen Zielgruppe (14-49 Jahre) brilliert die Show mit fantastischen 13,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt lachen 4,34 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) mit den besten Comedians Deutschlands.Und diese Humorspezialisten sorgen kommenden Freitag, 11. August 2023, um 20:15 Uhr für größten Spaß: Kaya Yanar, David Kebekus, Ilka Bessin, Paul Panzer, Ralf Schmitz, Timur Turga, Atze Schröder, Nico Stank, Lisa Feller, Chris Tall und Matze Knop."Die besten Comedians Deutschlands" am Freitag, 11. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.07.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karlphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5574103