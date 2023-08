Amazon wurde in der jüngeren Vergangenheit von so einigen Sorgen geplagt. Das Cloud-Geschäft wuchs zeitweise nicht mehr so stark, wie die Anleger sich dies erhofft hatten. Zudem machte die Konsumflaute sich bemerkbar und das Kerngeschäft mit dem Online-Handel mutierte zum Sorgenkind. Mit den nun veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal hinterlässt Amazon aber endlich ein dickes Ausrufezeichen.Anzeige:Durch die Bank konnte Amazon (US0231351067) im vergangenen Quartal ein eindrucksvolles Wachstum erreichen und die Erwartungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...