Aktionäre, die Barrick Gold im Depot haben, dürfte es zuletzt die Laune verhagelt haben. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,89 Prozent. Für die Aktie ging es an drei der fünf Tage nach unten. So richtig fies war es für Barrick Gold am Mittwoch mit einem Minus von 2,88 Prozent. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt? Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Barrick Gold marschiert nämlich mit großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...