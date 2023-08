Am 30. Juli hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Nach zwölf Monaten dramatischer Verluste könnte die Aktie des chinesischen Windanlagenbauers einen Boden gefunden haben. Am Dienstag und Freitag hat die Xinjiang Goldwind-Aktie zwei starke Kaufsignale geliefert. Zudem notiert der Kurs zum ersten Mal seit März über der 38-Tage-Linie. Gelingt es auch die 100-Tage-Linie bei 0,71406 Euro zurückzuerobern, dürfte sich die am 21. Juli gestartete ...

