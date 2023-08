PayPal ISIN: US70450Y1038 hat am Mittwoch nach Börsenschluss die Ergebnisse für das zweite Quartal bekanntgegeben und lag beim Umsatz und Ergebnis über den Markterwartungen. Aber wie so oft haben die Analysten ein Haar in der Suppe gefunden: Es ist die Marge. Wir denken, dass es auf dieser Welt größere Probleme gibt als eine Gewinnmarge, die am Ende des Tages 0,6 Prozentpunkte unter den eigenen Erwartungen liegt. Bei PayPal hatten wir den Einstieg ...

