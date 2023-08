Bei Buschbohnen befinden sich die meisten deutschen Erzeuger mittlerweile in der Haupternte, entsprechend hoch ist regional die Warenverfügbarkeit. Damit geben die Preise an den Großmärkten stetig nach. Das Angebot an Buschbohnen kann insgesamt den Bedarf gut decken, wenngleich es aufgrund hoher Angebotsmengen in den nördlichen Regionen ein gewisses Nord-Süd-Gefälle...

Den vollständigen Artikel lesen ...