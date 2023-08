Fresh Del Monte Produce Inc. hat die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben, das am 30. Juni 2023 endete. Der Nettoumsatz belief sich auf 1.180,5 Millionen USD im Vergleich zu 1.211,9 Millionen USD in dem Vorjahreszeitraum. Die Abweichung bei dem Nettoumsatz war in erster Linie auf das Segment Frisch- und Mehrwertprodukte zurückzuführen, insbesondere auf niedrigere...

Den vollständigen Artikel lesen ...