Teilen: Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten setzte seinen Aufwärtstrend fort und stieg am Donnerstag um rund 8.700 Kontrakte, womit es den vorläufigen Daten der CME Group zufolge den vorherigen Tagesrückgang hinter sich ließ. Auch das Handelsvolumen nahm zum dritten Mal in Folge zu, und zwar um rund 33.300 Kontrakte. WTI peilt weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...