Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S8/03: Gunter DeuberGunter Deuber ist Head of Research, Bereichsleiter Volkswirtschaft und Finanzanalyse bei der Raiffeisen Bank International sowie Leiter von Raiffeisen Research. Der gebürtige Deutsche studierte u.a. in Bayreuth Philosophie und Wirtschaft und auf die Philosophie kommen wir öfters zurück im Talk. Berufliche Stationen waren Raiffeisen, die Deutsche Bank und dann wieder Raiffeisen. Bei der RBI hat Gunter jahrelang mit Peter Brezinschek zusammengearbeitet und ist jetzt sein Nachfolger. Wir sprechen über sportliche Gemeinsamkeiten (auch mit Peter Brezinschek) sowie sportliche und unsportliche Bewertungen an den Börsen, viel Digitales sowie auch ...

