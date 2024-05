Schafft der DAX bald den Sprung über die Marke von 19.000 Punkten? Was treibt ihn womöglich dorthin? Außerdem im Fokus: die Aktien von Carl Zeiss Meditec und Ströer. Die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Donnerstag fortsetzen und dem DAX einen weiteren Rekord bescheren. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start pendelte der deutsche Leitindex um seinen Vortagesschluss mit zuletzt 18 869,77 Punkten. Damit ist ein weiterer Höchststand nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...