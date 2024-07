NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Bei den anstehenden Zahlen der europäischen Medizintechnik-Unternehmen dürften die Margenziele für 2024 und 2025 im Fokus stehen, schrieb Analyst Jack Reynolds-Clark in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Er sei für Coloplast und Convatec vorsichtig. Bei Carl Zeiss hingegen könnten kurzfristig die Chancen die Risiken überwiegen, zumal die im historischen Vergleich niedrige Bewertung letztere begrenze./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 01:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 01:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704