HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen von 69 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutsche Werbemarkt habe im ersten Halbjahr deutlich zugelegt, besonders was Außenwerbung betreffe, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Wachstumstempo im zweiten Halbjahr etwas abnehmen. Das strukturelle Wachstum von Ströer dürfte allerdings anhalten./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 08:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / 08:21 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991