Die Geschäftslage der Unternehmen in der Schweiz hat sich deutlich verschlechtert. Vor allem die exportorientierte Industrie leidet.Zürich - Die Geschäftslage der Unternehmen in der Schweiz hat sich deutlich verschlechtert. Vor allem die exportorientierte Industrie leidet. Der KOF-Geschäftslageindikator für die Schweizer Wirtschaft, der aus Umfragen bei rund 4500 Firmen berechnet wird, ist im Juli klar gesunken, wie die KOF am Montag mitteilt. Die Geschäftslage sei so ungünstig wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...