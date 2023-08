Für das zweite Halbjahr 2023 wurden eigentlich fallende Zinsen erwartet. Trotz sinkender Teuerung notiert die Kerninflation in Teilen weiterhin deutlich über den Zielraten der Notenbanken. Was Investoren beachten sollten.Von Tobias Geishauser, CIIA, Portfoliomanager Fixed Income & Co-Fondsmanager des DJE - Renten Global Für das zweite Halbjahr 2023 wurden eigentlich fallende Zinsen erwartet. Trotz sinkender Teuerung notiert die Kerninflation in Teilen weiterhin deutlich über den Zielraten der Notenbanken. Was Investoren beachten sollten. Im ersten Halbjahr 2023 konnte sich der Anleihenmarkt auf breiter Basis gut...

