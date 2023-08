Der Schweizer Arbeitsmarkt bleibt in guter Verfassung. Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen zwar etwas angestiegen, die Arbeitslosenquote verblieb aber unter der 2-Prozent-Marke.Bern - In der Schweiz bleibt die Lage am Arbeitsmarkt trotz der Signale einer konjunkturellen Abkühlung äusserst robust. Die Arbeitslosenquote verharrte im Juli auf sehr tiefem Niveau und nach wie vor bekunden Firmen Probleme damit, freie Stellen mit geeignetem Personal zu besetzen. Die gute Verfassung am Arbeitsmarkt zeigt sich im Juli-Bericht, den das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am...

