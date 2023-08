Die enercity AG soll auf den Dächern von rund 500 landeseigenen Gebäuden in Niedersachsen Photovoltaikanlagen bauen und das Land mit Solarstrom beliefern. Vorausgegangen war ein komplexes Vergabeverfahren, das in dieser Form Neuland war. Auf bis zu 355.000 m2 Dachflächen Landesgebäuden in Niedersachsen soll enercity Photovoltaik-Anlagen bauen und betreiben. Die Dachflächen befinden sich in den Landkreisen Emsland, Cloppenburg, Oldenburg, Vechta, Grafschaft Bentheim und Osnabrück sowie den Städten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...