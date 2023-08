Teilen: Das müssen Sie am Montag, den 7. August wissen: Der US-Dollar gewinnt zu Beginn der neuen Woche gegenüber seinen Hauptkonkurrenten an Stärke. Nachdem der US-Dollar-Index als Reaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli im negativen Bereich geschlossen hatte, klettert er am Morgen in Europa in Richtung 102,50. Der Sentix-Investorenvertrauensindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...