Die TUI-Aktie kämpft weiterhin um die so wichtige 7-Euro-Marke. Nachdem das Papier diese Marke im frühen Handel überwinden konnte, notiert der Tourismus-Titel am Montag zur Mittagszeit wieder darunter. Eine Frage, die sich derweil wohl auch die Anleger stellen: Beeinflussen die aktuellen Wetter-Extreme in Südeuropa das zukünftige Buchungsverhalten? Das Meinungsforschungsinstitut Yougov hat zu diesem Thema jüngst eine Umfrage durchgeführt. Demzufolge haben knapp zwei Drittel der Erwachsenen hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...