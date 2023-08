Mit dem Zusammenschluss der Sonio AG, IT-System- und Service-Spezialist, und dem Full Service Provider BUSINESS IT AG entsteht einer der grössten ICT-Dienstleister im Bereich IT-Infrastruktur in der Schweiz.Baar - Mit dem Zusammenschluss der Sonio AG, IT-System- und Service-Spezialist, und dem Full Service Provider BUSINESS IT AG entsteht einer der grössten ICT-Dienstleister im Bereich IT-Infrastruktur in der Schweiz. Die Fusion markiert einen Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen und wird zu einem noch stärkeren und einflussreicheren Akteur in der hiesigen ICT-Branche führen.

