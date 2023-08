Der Dow Jones Industrial steigt am Montag um 0,94 Prozent auf 35 393,66 Punkte.New York - An den US-Börsen haben am Montag die Optimisten wieder das Ruder übernommen. Nach der schwachen Vorwoche legten die wichtigsten Indizes zu. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,94 Prozent auf 35 393,66 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,67 Prozent auf 4507,95 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,48 Prozent auf 15 348,48 Punkte nach oben.

