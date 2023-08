NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der französische Kosmetikkonzern habe zwar erneut herausragend abgeschnitten, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es einige Anzeichen einer Abschwächung der Geschäfte in den wichtigen Regionen Nordamerika und Nordasien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2023 / 18:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2023 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

