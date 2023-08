Ad Interim übernimmt Nicholas Pennanen, heutiger Lidl-Länderchef in Finnland. Im Sommer 2024 übernimmt Alessandro Wolf die Leitung.Weinfelden - Torsten Friedrich, CEO von Lidl Schweiz, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, das Unternehmen per Ende September 2023 zu verlassen. Ad Interim übernimmt Nicholas Pennanen, heutiger Lidl-Länderchef in Finnland. Alessandro Wolf, CEO von Lidl Österreich, kehrt im kommenden Jahr aus Österreich in die Schweiz zurück und übernimmt die Leitung von Lidl Schweiz im Sommer 2024.

