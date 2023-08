Das Management des Fünf-Sterne-Hotels «Baur au Lac» ist überzeugt, dass ständiger Wandel eine Voraussetzung für Erfolg ist. Der aktuelle Schritt ist der Gang in die Cloud mit SAP Cloud ERP. Und die Auswirkung ist spürbar.Das Management des Fünf-Sterne-Hotels «Baur au Lac» ist überzeugt, dass ständiger Wandel eine Voraussetzung für Erfolg ist. Der aktuelle Schritt ist der Gang in die Cloud mit SAP Cloud ERP. Und die Auswirkung ist spürbar. Das Hotel Baur au Lac ist bereits 179 Jahre alt, aber nicht alt - es hat sich von Beginn an immer wieder gewandelt, um mit seinen vielfältigen Dienstleistungen auf der Höhe der...

Den vollständigen Artikel lesen ...