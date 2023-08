Die US-Börsen starten freundlich in die neue Handelswoche. Die drei großen Indizes, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100, verbuchten am Montag Zugewinne. Seltenheit hatte, dass Apple in allen drei zu den schwächsten Werten zählte, einmal sogar die rote Laterne innehatte. Gefragt waren die Aktien von Amgen und Monster Beverage.Nach einem dynamischen Start in den Montag, der den Dow Jones Industrial Average in der Spitze bis auf 35.492 Punkte trug, stand zu Handelsschluss ein Plus von 1,2 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...