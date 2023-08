Im Team sind sie ein starkes Doppel, das die moderne und traditionelle Küche gleichermaßen prägt: Was Knollen- und Staudensellerie darüber hinaus wertvoll macht, sind die vielen gesunden Inhaltsstoffe. Stauden- und Bundsellerie werden - wie hier in Zeiskam - ab sofort wieder an vielen Orten im Gemüsegarten Pfalz täglich frisch geschnitten!...

Den vollständigen Artikel lesen ...