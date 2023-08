Das schwedische Unternehmen RE:NEWCELL (ISIN: SE0014960431) will dem Recycling von Textilfasern zum Durchbruch verhelfen. Um hier eine umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, sinddie Schweden seit Jahresbeginn mit dem nachhaltigen "Circulose-Zellstoff" am Markt präsent. Zu den Kunden gehören u. a. die Faserproduzenten LENZING und EASTMAN. Außerdem ist der Modehersteller H&M bei RE:NEWCELL als Aktionär an Bord. 2024 will das Unternehmen erstmals unter dem Strich ein positives Nettoergebnis (bei weiter negativem Cashflow) erwirtschaften. Die Aktie ist allerdings hochspekulativ und absolut kein Investment für Witwen und Waisen.



