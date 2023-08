Die Aktien der Technologieplattform Talenthouse sollen bald von der Schweizer Börse genommen werden.Zürich - Die Aktien der Technologieplattform Talenthouse sollen bald von der Schweizer Börse genommen werden. So wurde das Gesuch von Talenthouse nach einer weiteren Fristverlängerung zur Vorlage des Geschäftsbericht abgelehnt und gleichzeitig die Dekotierung von der SIX beschlossen. Die Dekotierung soll per 9. November erfolgen, der letzte Handelstag der Aktien der Talenthouse AG wäre dann der 8.

