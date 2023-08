Der Euro ist am Dienstag gesunken. Marktbeobachter verweisen auf eine allgemeine Stärke des US-Dollar, die den Euro im Gegenzug belastete.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag gesunken. Marktbeobachter verweisen auf eine allgemeine Stärke des US-Dollar, die den Euro im Gegenzug belastete. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0989 Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch über 1,10 Dollar notiert hatte. Auch zum Schweizer Franken zog der Dollar zwischenzeitlich an. Aktuell notiert er mit 0,8734 Franken aber wieder auf dem...

